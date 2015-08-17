Минздрав проверит в регионах запасы лекарств и вакцин

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Виктора Шафранского.

Как отмечается в сообщении, рабочие группы, которые возглавят министр здравоохранения Александр Квиташвили и его заместитель Шафранский, проверят реальную ситуацию с остатками вакцин и лекарственных средств в медицинских учреждениях для дальнейшего эффективного перераспределения жизненно необходимых лекарств на период осуществления государственных закупок в 2015 году.

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По словам Шафранского, проблема с лекарствами очень серьезная, ведь на протяжении нескольких предыдущих лет не закупались в полном объеме необходимые объемы иммунобиологических препаратов, сывороток и вакцин.

«Сегодня Минздрав работает над решением этой сложнейшей проблемы», - подчеркнул замминистра, отметив, что министерством максимально упрощена регистрация препаратов, поэтому теперь компании-производители должны ускорить оформление документов на регистрацию лекарств.

«Минздрав контролирует количество иммунобиологических препаратов, которые распределены между регионами нашей страны, - сказал Шафранский. – Планируем именно на местах в больницах, поликлиниках ознакомиться с положением дел, посмотреть, каким образом те препараты, что были распределены в области, хранятся, используются, как перераспределяются остатки».

По словам заместителя министра, в некоторых медицинских учреждениях есть излишки, тогда как в крупных городах, где большая плотность населения, наблюдается отсутствие препаратов. Поэтому главная задача – правильно перераспределить лекарства до тех пор, пока будут проведены новые закупки.

Заместитель министра отметил, что сегодня органы местной власти могут и должны принимать решения о закупке лекарственных средств за счет местных бюджетов.

«Мы планируем в рабочих поездках акцентировать внимание местных властей на том, что они должны приобщиться к решению этой проблемы», - добавил Шафранский.