Более 27 тысяч родителей-одиночек получают помощь от Гуманитарного штаба

Одной из основных категорий получателей помощи Штаба, после пенсионеров и инвалидов, являются родители-одиночки. Это более 27 тысяч человек, которые постоянно получают продуктовые наборы.

Штаб Ахметова всегда внимательно следит за качеством обслуживания и соблюдением правил выдачи гуманитарной помощи. Определен четкий переченьнаиболее уязвимых и нуждающихся в поддержке социальных категорий населения, которые получают наборы выживания.

На сегодняшний день Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 4 млн. 14 тыс. 465 наборов выживания мирным жителям Донецкой и Луганской областей, которые остались на неподконтрольных территориях, тем, кто проживает на линии соприкосновения, а также вынужденным переселенцам на мирной территории Донбасса.