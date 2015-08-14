Минздрав изучит вопрос снижения минимальной температуры в жилищах украинцев

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В МИНЗДРАВЕ напомнили, что Кабинет министров своим распоряжением от 5 августа № 809-р "Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2015/16 года и его прохождения" поручил рассмотреть вопрос о возможности снизить минимально допустимую температуру в жилых помещениях жителей Украины.

Согласованные предложения будут представлены Минрегиона в указанный распоряжением правительства срок – до 15 сентября.