Минздрав изучит вопрос снижения минимальной температуры в жилищах украинцев
10:51, 14 августа 2015Страна
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Министерство здравоохранения проработает вопрос возможного снижения минимально допустимой температуры в жилых помещениях 18°С до 16°с с учетом рекомендаций ученых, экспертов и соответствующих служб.
Кабмин предлагает снизить температуру в квартирах до 16°С / Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
В МИНЗДРАВЕ напомнили, что Кабинет министров своим распоряжением от 5 августа № 809-р "Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2015/16 года и его прохождения" поручил рассмотреть вопрос о возможности снизить минимально допустимую температуру в жилых помещениях жителей Украины.
Согласованные предложения будут представлены Минрегиона в указанный распоряжением правительства срок – до 15 сентября.
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