Штаб Ахметова выдал жителям Донбасса 4 миллиона наборов выживания

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, за год работы, с августа 2014 по август 2015, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 4 млн 14 тыс. 465 наборов выживания. Для того чтобы доставить такие большие объемы помощи за год Гуманитарный штаб отправил на Донбасс 82 автоколонны. Это 2 816 большегрузных автомобилей, которые доставили в логистические центры Штаба в Донецке и Мариуполе 56 320 тонн продуктов для формирования наборов выживания.

Помощь предназначена жителям Донецкой и Луганской областей и вынужденным переселенцам из Донбасса - самым незащищенным категориям мирных жителей: старикам, детям, инвалидам, одиноким родителям, многодетным и воспитывающим детей-сирот семьям, беременным и другие.

Средний возраст получателя помощи от Штаба составляет 66,5 лет. Помощь получают по обе стороны линии соприкосновения:81,6 % - пенсионеры, 6, 8 % - инвалиды 1-2 групп, 6,1 % - родители-одиночки, 3,9 % - многодетные семьи и семьи, которые воспитывают сирот и детей с ограниченными возможностями, 1,6 % - другие льготные категории.

Для них в 61 городе и 21 районе Донбасса по обе стороны линии соприкосновения работают более 100 стационарных пунктов выдачи помощи.

В мае 2015 года Штаб Рината Ахметова запустил новое направление работы –доставку продуктов в маленькие отдаленные населенные пункты Донбасса мобильными бригадами выдачи. Такая доставка осуществляется туда, где нет возможности открыть стационарный пункт, но помощь очень востребована. Наборы выживания уже получили 25 808 мирных жителей льготных категорий из 120 сел и поселков на линии соприкосновения, неподконтрольной территории, а также в местах компактного проживания переселенцев в Донецкой и Луганской областях.

Как известно, кроме продуктовой помощи взрослым, Гуманитарный штаб выдает еще и наборы для детей до 2-х лет. В детском наборе есть все необходимое: молочные смеси, каши, фруктовые и овощные пюре. По состоянию на 12 августа 2015 года, Штабом Ахметова уже выдано 290 324 детских набора по обе стороны линии соприкосновения.

Штаб Рината Ахметова продолжает поставки гуманитарной помощи на Донбасс, чтобы продолжать выдачу наборов выживания. До конца августа планируется отправить 2 гуманитарных рейса, и по итогам поставок в логистических центрах Донецка и Мариуполя, сформировать еще 420 тысяч взрослых и 39 тысяч детских гуманитарных наборов для мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.