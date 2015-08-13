В Украине участились случаи заболевания лептоспирозом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по последним данным Центра по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава, за июнь этого года в Украине зафиксированы 22 таких случая, из них больше всего в Хмельницкой, Сумской областях и в г. Киеве.

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Врачи призывают не купаться и не рыбачить в водоемах, где введены ограничительные мероприятия, а также в водоемах со стоячей водой. С домашними животными в сельском хозяйстве необходимо работать в защитной одежде, сделать животным прививки против лептоспироза.

Лептоспироз - это острая инфекционная болезнь, вызываемая возбудителем из рода лептоспир. Заражение людей происходит через поврежденную кожу и слизистые оболочки при купании в водоемах со стоячей водой, при употреблении сырой воды из природных водоемов, молока и мяса зараженных животных.

Переносчиками лептоспир в природе являются грызуны (крысы, мыши), а также свиньи, реже - крупный скот и собаки.

Все больные лептоспирозом или с подозрением на это заболевание подлежат обязательной госпитализации в инфекционное отделение.