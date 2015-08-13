В Таиланде - вспышка лихорадки Денге: украинцам лучше воздержаться от поездок

В МИД украинцев предупреждают о вспышке лихорадки Денге в Таиланде / Фото: liveinternet.ru

Рекомендации МИД размещены на сайте министерства.

"В связи со вспышкой заболеваний вирусной лихорадки Денге в тайских провинциях Патумтхани, Ратчабури, Пхетчабури, Районг, Так, Трат и Анг Тонг, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые намерены посетить Таиланд или уже находятся на территории этой страны, принимать соответствующие профилактические меры или временно воздержаться от посещения указанных территорий", - говорится в сообщении.