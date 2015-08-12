Ринат Ахметов: "Я хочу сказать спасибо каждому из вас!"

Об этом УНИАН сообщили в Гуманитарном штабе Рината Ахметова.

«Я хочу сказать спасибо каждому из вас. Вы целый год системно, 24 часа в сутки, помогаете людям выжить. А я глубоко убежден: если ты чужую боль не воспринимаешь как свою, без души и сердца, невозможно сделать такую работу, которую вы делаете! Поэтому я хочу сказать вам огромное спасибо! Мне в страшном сне не могло присниться, что мы с вами будем спасать наших земляков от голодной смерти. Помогать им выжить. Слово страшное – «выжить», но это правда. Вы лучше всех знаете, как наша помощь помогает, как ее люди ждут», – подчеркнул Ринат Ахметов.

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Руководители направлений рассказали учредителю Штаба об особенностях работы, существующих проблемах, как воспринимают помощь люди, и какие вопросы требуют первоочередного внимания.

По состоянию на 12 августа, Гуманитарный штаб выдал мирным жителям Донбасса 4 миллиона продуктовых наборов. «Штаб работает в полном объеме», - подчеркнул директор Штаба Григорий Колдунов.

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«Ринат Ахметов передал искренние слова благодарности каждому волонтеру, который работал в течение года в Штабе. Огромное, огромное спасибо! Встреча прошла очень тепло. Мы анализировали то, что сделано, много говорили о том, как дальше будем помогать. Ринат Ахметов еще раз сказал, что Донбасс в его сердце навсегда, и он ни на секунду в мыслях не покидал его. Пока нужна будет его помощь, он будет помогать», - рассказала после встречи Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Справка УНИАН. Гуманитарный штаб Рината Ахметова был создан 6 августа 2014 года. Он объединил ресурсы Фонда Рината Ахметова, бизнесов группы СКМ и ФК «Шахтер». Штаб работает по следующим направлениям: гуманитарная помощь продуктами мирным жителям, адресная помощь, психологическая поддержка детей и их родителей, получивших травму войны.

По состоянию на 12 августа 2015 года:

Выдано 4 014 465 продуктовых наборов для взрослого населения

290164 продуктовых набора для детей

500 000 человек ежемесячно получают помощь продуктами

4 910 человек получили адресную помощь (с учетом помощи предприятий группы СКМ - 20 195 человек)

Более23 000 детей получили помощь психологов

1942 ребенка прошли оздоровление в рамках Программы «Мирное лето – Детям Донбасса» (600 детей - в детском лагере на Азовском море, 1342 ребенка отдохнули в детских летних центрах).