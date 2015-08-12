Украина готова подписать договор с международными организациями на поставку медпрепаратов - Квиташвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.

«К концу следующей недели сможем подписать договоры со всеми техническими деталями. Мы идем по плану, который поставили. Коренные изменения в закупках медпрепаратов уже начались», - сказал министр.

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По словам Квиташвили, сейчас в Украине работает большая техническая миссия ООН, а также специалисты ЮНИСЕФ, которые в дальнейшем могут курировать закупку медпрепаратов по нескольким программам, в том числе по программам закупки вакцин.

«У них есть контакты производителей и возможности быстро завести лекарственные препараты», - сказал министр.

Квиташвили также сообщил, что первые партии вакцин в регионы Украины могут быть поставлены уже в конце сентября – в начале октября текущего года.