Во время обстрела терористами Красногоровки осколочные ранения получила женщина
12:49, 12 августа 2015Страна
161
Во время обстрела терористами Красногоровки осколочные ранения получила пожилая женщина.
Осколочные ранения получила пожилая женщина 1926 г.р. / Фото: УНИАН
Об этом начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.
По его словам, «с 22.30 до сегодняшней ночи, 2.00, террористы нанесли артиллерийский удар по селу Красногоровка Ясиноватского района и городу Авдеевка. Имеются многочисленные разрушения, повреждены линии электропередач и газоснабжение».
«В Красногоровке снаряды попали в здания сельского совета, клуба, школы, частные домовладения. Получила осколочные ранения пожилая женщина, 1926 года рождения», - сообщил Аброськин.
На месте пработает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции.
«Обстрел боевики вели со стороны Яковлевки», - добавил начальник милиции Донецкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter