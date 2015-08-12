ЮНИСЕФ передал Госсанэпидслужбе оборудование для проверки питьевой воды на востоке

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН пресс-релизе ЮНИСЕФ и Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

Согласно сообщению, с помощью этих материалов Госсанэпидслужба Украины сможет провести более 800 анализов качества питьевой воды, которую поставляют в дома более 600 тысяч взрослых и детей, проживающих на территориях, подконтрольных власти Украины.

Официальная передача оборудования состоялась в Краматорске - для Донецкого областного лабораторного центра и в Северодонецке - для Луганского областного лабораторного центра.

«Сегодняшнее событие чрезвычайно важно для жителей региона. Оборудование и тестовые наборы, которые сегодня получают наши лаборатории, позволят Госсанэпидслужбе контролировать безопасность питьевой воды по микробиологическим показателям в Донецкой и Луганской областях. А это, в свою очередь, позволит снизить риск употребления зараженной воды и предотвратить вспышки инфекционных заболеваний», - сказал председатель Госсанэпидслужбы Святослав Протас и выразил благодарность ЮНИСЕФ за помощь.

По словам руководителя офиса ЮНИСЕФ в Краматорске Фатимы Яндиевой, обеспечение питьевой водой и достойными санитарными условиями людей, пострадавших во время конфликта, является одним из приоритетных направлений гуманитарной помощи ЮНИСЕФ на востоке Украины. «Мы и в дальнейшем будем делать все возможное для оказания помощи тем, кто в ней нуждается», - заверила она.

По оценке ЮНИСЕФ, с начала конфликта на востоке Украины почти 1,3 млн детей и взрослых столкнулись с серьезной нехваткой воды из-за повреждения или разрушения системы водоснабжения. За это время почти 1,4 млн человек стали вынужденными переселенцами в пределах Украины, в том числе, по меньшей мере, 174 тысячи детей.

С января 2015 года ЮНИСЕФ совместно с партнерами помогли более 550 тысячам детей и взрослых получить доступ к безопасной питьевой воде в Донецкой и Луганской областях. Более 54 тысяч человек, в том числе дети, также получили гигиенические наборы от ЮНИСЕФ.

Как сообщал УНИАН, в июле ЮНИСЕФ выражал опасения по поводу возможной вспышки инфекционных заболеваний на востоке Украины. Также в Детском фонде ООН отметили, что боевые действия продолжают негативно влиять на жизнь детей. С марта 2014 года в результате конфликта, по меньшей мере, 68 детей были убиты и 182 ребенка получили ранения. ЮНИСЕФ обратился к донорам с призывом выделить 55 млн 800 тыс. долларов США для оказания помощи жителям востока Украины. Было заявлено о дефиците финансирования в объеме 81%.