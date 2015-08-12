В Харькове значительно возросло количество случаев заражения болезнью Лайма

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы Украины в Харьковской области.

По сведениям СЭС, количество случаев заболевания боррелиозом за январь-июль увеличилось в 3,5 раза – до 64 зафиксированных фактов (за аналогичный период предыдущего года – 18 случаев). При этом количество заболевших детей до 18 лет составляет 18,7% (12 человек), что в 3 раза больше, чем в прошлом году (4 человека).

Справка УНИАН. Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма - инфекционное заболевание, передающееся клещами, которые инфицированы Borrelia burgdorferi, из семейства Spirochetaceae. Это – единственный вид боррелии, патогенный для человека и широко распространенный в умеренном климатическом поясе.

Боррелии со слюной клеща попадают в кожу и в течение нескольких дней размножаются, после чего они распространяются на другие участки кожи и внутренние органы (сердце, головной мозг, суставы и др.).

Через 1-1,5 месяца развиваются признаки поражения нервной системы, сердца или суставов.