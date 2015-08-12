В Украине начала работу миссия ООН по проведению международных закупок лекарств

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве. Ведомство совместно с ПРОООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ сформировало рабочую группу, которая будет работать в Украине до 14 августа 2015 г.

На ознакомительной встрече стороны уточнили технические моменты процесса передачи заявок, определение потребности, оплаты, возможных рисков.

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Среди вопросов, которые будут рассмотрены в течение ближайших дней, планируется подготовить список регистрации пациентов для срочно необходимых препаратов; разработать проект плана закупок, в том числе со сроками по отдельным наименованием; разработать проект оценки организации, логистики, складирования и распределения; сформулировать и определить схему сотрудничества, а также разработать проект расходной матрицы программы.