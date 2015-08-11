Помощь штаба Ахметова получают жители самых отдаленных сел Донбасса

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, волонтеры посетили порядка 120 сел, поселков и маленьких городков. Особое внимание уделяется жителям на линии соприкосновения.

Сегодня, 11 августа, очередной выезд мобильная бригада Штаба Ахметова осуществила в три села Ясиноватского района, которые находятся на линии соприкосновения, - Желанное, Сокол и Соловьево. Волонтеры доставили 850 наборов выживания для стариков, инвалидов, многодетных семей и других социально уязвимых категорий населения.

«Сегодня наши волонтеры отвезли помощь туда, где ее очень ждут. Люди там выживают только своими силами, часто подвергаются обстрелам. Чтобы приехать к ним в срок, а собираться в очередь и ждать их местные жители начали с раннего утра, бригада выехала в 3 часа ночи. За день волонтеры выдали 850 наборов выживания, в первую очередь, старикам, одиноким мамам, инвалидам», - рассказывает Евгения Рзаева, руководитель отдела дистрибуции направления «Гуманитарная помощь» Штаба Ахметова.

Всего на линии соприкосновения и мирной территории Донецкой области мобильными бригадами было выдано 13 200 наборов выживания. Это помощь для мирных жителей льготных категорий Ясиноватского, Волновахского, Артемовского, Дзержинского районов.

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области «мобильную» помощь получили жители 82 сел и поселков Амвросиевского района, самой Амвросиевки, населенных пунктов Тельмановского района. На сегодняшний день там выдано 12 608 наборов для льготников.

«Проект мобильной выдачи помощи был запущен Штабом Ахметова в конце мая 2015 года. С тех пор несколько раз в неделю волонтеры выезжают туда, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи. Таким образом, мы стараемся помочь максимальному количеству людей. Работа мобильных волонтеров очень сложна. Им приходится преодолевать сотни километров, проходить долгие проверки на блокпостах, во время поездок они неоднократно попадали под обстрелы. Но, не смотря на все сложности, Гуманитарный штаб и волонтеры постоянно расширяют географию и продолжают оказывать помощь людям», - прокомментировала Евгения Рзаева.