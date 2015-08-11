Страхи детей с травмой войны

Для них организовываются групповые занятия и индивидуальные консультации, во время которых психологи помогают избавиться от накопившейся тревоги и стресса, вызванных пережитыми боевыми действиями. Все чаще дети сами просят психологов о консультации и поддержке.

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Специалисты Психологической службы находят подход к каждому ребенку, помогая отдохнуть душей. Чаще всего ребята обращаются с жалобами на ночные кошмары, переживания о потере родителей, страх собственной смерти. Не всегда дети приходят с четко сформулированными вопросами и жалобами, часто идут просто интуитивно.

«Переживания из-за войны не имеют разделения на возраст и пол. Им одинаково подвержены и мальчики, и девочки всех возрастов. В основном все дети в начале с опаской относятся к психологам. Те, кто помладше, воспринимают групповые занятия, как развлечение, но методики работы с маленькими детьми на то и направлены, чтобы ненавязчиво, через игру, рисование они побороли свои страхи и переживания. Подростки же могут разобраться, что их беспокоит, и просят психологов помочь, поговорить, выслушать. Кто-то не может адаптироваться к новому месту жительства, кто-то боится за себя и родных, оставаясь в зоне боевых действий. Мы стараемся максимально уделить время и помочь всем деткам», – рассказала Алла Антонова, психолог Штаба Рината Ахметова.

На днях в Психологическую службу поступило обращение от отдыхающих деток из соседнего лагеря. Воспитанники Марьинской школы-интерната, выехавшие из родного города, который находится на линии соприкосновения, сами попросили психологов о помощи. С 10 августа специалисты Штаба Ахметова начали заниматься и с ними.

Всего с начала работы Психологической службы Штаба Рината Ахметова помощь получили больше 23 тысяч детей Донбасса разных возрастов, как находящихся на неподконтрольной территории, так и переселенцев в разных уголках Украины.

Психологическая служба штаба Рината Ахметова работает в Донецке, Макеевке, Енакиево, Харцызске, Горловке, Мариуполе и Киеве. Также для переселенцев с детьми психологи работают на территории всей Украины, для записи к психологу обратитесь на бесплатную горячую линию штаба 0800 509 001. Кроме того, вы можете задать анонимный вопрос психологу по электронной почте psychological-help@i.ua