В Донецк прибыла автоколонна штаба Ахметова с продуктами для мирных жителей

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, помощь предназначена мирным жителям, которые остаются на неподконтрольной украинской власти территории.

18 большегрузных автомобилей доставили на «Донбасс Арену» 360 тонн продуктов, из которых волонтеры сформируют 25 тысяч наборов выживания для стариков, многодетных и приемных семей, инвалидов и других самых уязвимых социальных категорий.

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Все блокпосты на пути следования и таможенный досмотр данная автоколонна прошла с полным пакетом документов, оформленным с соблюдением всех норм и процедур, согласно действующему законодательству Украины, и подтверждающим состав груза и качество продукции. Также в наличии приказ Министерства социальной политики Украины о признании груза гуманитарным. С сопроводительными документами можно ознакомиться по ссылке.

Штаб Рината Ахметова продолжает интенсивные поставки гуманитарной помощи на Донбасс. В период с 9 по 16 августа в донецкий логистический центр будет отправлено 6 автоколонн. Это более 1700 тонн продуктов, из которых планируется сформировать 162 тысячи наборов выживания: 130 тысяч взрослых и 32 тысячи детских.

До конца августа Штаб планирует отправить на Донбасс 2 гуманитарных рейса и по итогам поставок в логистических центрах Донецка и Мариуполя сформировать 420 тысяч взрослых и 39 тысяч детских наборов выживания для мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.