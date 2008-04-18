Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО констатирует, что закрыть аптеки, незаконно торгующие трамадолом, невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Министр посетовал, что правоохранители хотели закрыть все аптеки, незаконно торгующие трамадолом, но «реально закрыть по закону аптеку невозможно, закон выписан специально мафией».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, необходимо ограничить выпуск трамадола на 90%, потому что даже сокращения на 80% недостаточно. Министр заметил, что Горловское предприятие «Стирол» «якобы закрыло производство трамадола».

Министр акцентировал, что, прежде всего, милиции необходимо усилить работу по установлению торговцев-оптовиков трамадолом. «Нужно провести внутреннее расследование», - сказал он.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, если сбытчик наркотиков задержан на участке, и милиционер-участковый об этом не знает, то «к черту этого участкового, значит, он в доле».

Министр категорически заявил, что такие участковые будут незамедлительно уволены из правоохранительных органов, потому что массовая торговля трамадолом «не может не иметь соучастников со стороны милиции».