Штаб Ахметова помогает в лечении раненых детей из Невельского

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, трое мальчиков 3, 6 и 11 лет получили травмы разной степени тяжести во время обстрела села Невельское Ясиноватского района 8 августа. В дом, где проживала семья, попал снаряд, произошел обвал жилища. Сразу после случившегося дети были доставлены в городскую больницу Селидово. Наибольшее количество повреждений получил самый младший ребенок – малыш уже пришел в себя, но, по словам врачей, его состояние тяжелое.

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«На данный момент мальчики перевезены на дальнейшее лечение в Днепропетровскую детскую областную больницу. Штаб Рината Ахметова берет их под опеку. В кратчайшие сроки мы ожидаем от врачей медицинские заключения со списками лекарств, после чего будут закуплены все необходимые медикаменты для дальнейшего лечения детей», – рассказала Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Также под сопровождением Гуманитарного штаба находятся еще 3-е маленьких жителей Донецка, которые подорвались на мине в Кировском районе Донецка 7 августа.

Мальчики 8, 12 и 13 лет получили тяжелейшие травмы, двое старших находятся в реанимации. Специалисты Гуманитарного штаба уже закупили для ребят все необходимые медикаменты и перевязочные материалы. С родителями пострадавших в Донецке мальчиков начали работу психологи Штаба Рината Ахметова.