Эксперт рассказал о радиационном фоне в Киеве из-за пожара в Чернобыле
16:29, 10 августа 2015Страна
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Повышение радиационного фона в Киеве и в Чернобыльской зоне в связи с пожаром не фиксируется.
В настоящее время радиационный фон в среднем составляет 24 микрорентген в час / ТСН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский на брифинге в Киеве.
По его словам, повышение радиационного фона в Чернобыльской зоне не фиксируется. «В настоящее время радиационный фон в среднем составляет 24 микрорентген в час (норма там 50 микрорентген в час)», - сказал Коротинский.
Он добавил, что по Киеву радиационный фон составляет 12 микрорентген в час при норме в 30 микрорентген в час.
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