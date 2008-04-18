Депрессию и шизофрению можно лечить с помощью танго

Многие болезни - от депрессии до шизофрении можно лечить с помощью танго. Такого мнения придерживается аргентинский врач-психиатр Федерико Троссеро, автор недавно вышедшей книги под названием "Танготерапия".

Он преподает на кафедре университета города Росарио и вот уже более четырех лет использует этот танец в качестве лечебного средства, которое помогает людям избавиться от многих проблем со здоровьем. По его словам, "танго само по себе имеет терапевтический эффект". Он отмечает, что после танцев его пациенты чувствовали себя значительно лучше, многие из них избавились от постоянно мучавших их головных болей.

В свою очередь другой аргентинский врач Роберто Пеидро, который одним из первых обратил внимание на лечебные свойства танго, считает, что оно может стать эффективным способом лечения таких тяжелых заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Это подтверждает исследование, проведенное Вашингтонским университетом /США/, в котором приняли участие две группы людей, страдающих паркинсонизмом, или дрожательным параличом. В одной из них больные регулярно занимались танго, а во второй делали упражнения со стульями. Выяснилось, что у пациентов первой группы не только заметно улучшилось общее самочувствие, но и координация движений.

Как отмечают специалисты, танго помогает и лицам, страдающим болезнью Альцгеймера, которая характеризуется прогрессирующим снижением интеллекта. Танцы не только способствуют более активному образу жизни пациентов, но и заставляют их упражнять мозг, поскольку им необходимо правильно запоминать все движения.

В настоящее время лечение с помощью танго широко применяется в нескольких лечебных учреждениях страны и привлекает все больший интерес со стороны медиков. В июле этого года в городе Росарио даже пройдет первый Международный конгресс по танготерапии.

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