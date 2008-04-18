В детских пластиковых бутылочках нашли ядовитое вещество

Оказывается, что химические вещества, входящие в состав бутылочек и других изделий из пластмассы для малышей, могут быть причиной гормональных нарушений. Программа Национальной Токсикологии в эксперименте на крысах показала, что при кормлении или введении животным малых доз химического вещества бисфенола А, которое входит в состав пластиковых бутылок, увеличивается частота предраковых состояний, расстройств мочеиспускания и раннего полового созревания.

Даже пока действие этого вещества на животных полностью не доказано, ученые уже бьют тревогу, чтобы не допустить его вредного влияния на людей. По данным Ассоциации Контроля Заболеваний, более 90% американцев подвержены действию бисфенола.

Администрация Пищи и Лекарств попросила 7 компаний по изготовлению детских поилочек ответить, используют ли они бисфенол в своем производстве. Среди них оказались такие известные производители, как Hain Celestial Group, Nestle USA and Abbott Laboratories.

Представитель по изготовлению детского питания во вторник заявил, что научно доказана безопасность данного вещества, к тому же ни одно правительство еще не запретило использовать его в производстве.

Окончательный ответ о вредности бисфенола будет получен уже этим летом. Еще в начале этого месяца законодатели Нью Джерси одобрили законопроект, который запрещает продажу всех продуктов, содержащих бисфенол. В Канаде также ведутся исследования для оценки риска применения бисфенола, результаты которых ожидаются уже на днях.