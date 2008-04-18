Как Кабмин будет бороться с алкоголизмом и курением

Кабинет Министров планирует почти вдвое повысить ставки акцизного сбора на этиловый спирт и сигареты. Соответствующий проект закона разработало Министерство финансов. Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам акцизного сбора» (копией располагает издание), предлагает с 1 июля 2008 года повысить фиксированную ставку акцизного сбора на сигареты без фильтра с нынешних 5 грн/1000 шт. до 15 грн/1000 шт., на сигареты с фильтром – с 14 грн/1000 шт. до 31,1 грн/1000 шт., а налоговое обязательство по уплате акцизного сбора за каждое наименование сигарет установить на уровне не менее 19,3 грн/1000 шт. для сигарет без фильтра и 36,8 грн/1000 шт. для сигарет с фильтром.

Как пишет издание, временно, с 1 июля по 31 декабря этого года, фиксированная ставка акцизного сбора на сигареты без фильтра устанавливается на уровне 10 грн/1000 шт., на сигареты с фильтром – 22,5 грн/1000 шт., налоговое обязательство – 13,6 грн/1000 шт. для сигарет без фильтра и 27,4 грн/1000 шт. для сигарет с фильтром.

Законопроект также предусматривает повышение ставок акцизного сбора на этиловый спирт, спиртовые дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки виноградного вина и выжимок из винограда, с 21,5 грн/л до 39 грн/л (с 1 июля до 31 декабря 2008 года – до 30 грн/л). Акцизные ставки на пиво предлагается увеличить с 0,31 грн/л до 0,63 грн/л (с 1 июля до 31 декабря 2008 года – до 0,47 грн/л). Стоимость лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями снижается до 250 грн. за каждое место торговли.

Как отмечает издание, неофициально источник в Минфине сообщил, что в ведомстве повышение размера акцизного сбора на алкогольные напитки и табачные изделия считают целесообразным. «Рост ставок акцизного сбора должен опережать рост индекса инфляции. До сих пор происходило наоборот», - сказал собеседник в Минфине.

Как отмечает издание, о существовании законопроекта известно председателю ассоциации «Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака» (СОПАТ) Владимиру Демчаку. «Я знаю, что такой законопроект разработан в Минфине, но пока он непубличный», – сказал Демчак. По его информации, законопроект планировалось зарегистрировать в Верховной Раде в минувший четверг через народного депутата от БЮТ Сергея Соболева. Однако этого не произошло. Получить комментарий Соболева изданию вчера не удалось.

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