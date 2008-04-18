Секрет стройности француженок

Многие женщины удивляются, почему француженки не поправляются.

Они каждый день позволяют себе выпить вина, ужинают поздно, но не толстеют.

В чем секрет?

У француженок есть правило – едой нужно наслаждаться. Попробуйте смаковать каждый кусочек, почувствуйте вкус блюда. Сконцентрируйтесь только на том, что вы едите, при этом следует забыть о просмотре телевизора или чтении книги во время приема пищи. Французские женщины не имеют такой пагубной привычки, как перекусы между основными приемами пищи. Если француженка все же решит побаловать себя шоколадкой, то это будет горький шоколад с низким содержанием сахара.

Жительницы Франции много пьют. У француженки всегда в сумочке лежит маленькая бутылочка воды. Пить нужно не менее двух литров воды в день, так как вода выводит шлаки и насыщает организм. Женщины этой страны редко сидят на диетах, так как придерживаются очень простого правила: можно есть все, но в меру.

Если сегодня она съела кусочек шоколадного торта, то на следующий день она ограничиться йогуртом. Француженки большое внимание уделяют тому, как оформлено блюда, в какой атмосфере она подается, как сервирован стол.

Они придерживаются правила, что еда должна радовать не только вкусовыми качествами, но и своим внешним оформлением.

Кроме того, следует отметить, что француженки не посещают тренажерные залы.

Они просто стараются делать как можно больше дел на ногах. Француженки не задумываясь, штурмуют восьмиэтажное здание пешком и также пешком проходят по нескольку километров.