Киевские аптеки обворовывают

В последние дни напали сразу на несколько киевских аптек .

Около 11 часов дня в "магазин лекарств" на проспекте Воссоединения ворвался 57-летний мужчина. Он растолкал посетителей, пробился к прилавку и стал требовать срочно выдать ему "веселых таблеток и побольше" (трамадол). Когда фармацевт попросила товарища показать рецепт, он достал из-за пазухи пневматический пистолет "Альфа". Работники аптеки нажали тревожную кнопку, и, пока "уговаривали" посетителя не стрелять, прибыл наряд Днепровского отдела госслужбы охраны. Как говорит младший инспектор ГСО Анатолий Хуторной, подозреваемый уже был неоднократно судим за хранение оружия.

А в аптеку на улице Туполева злоумышленник влез под утро, разбив камнем входные стеклянные двери. 24-летний Сергей ранее работал там охранником и, видимо, решил сделать себе запас медикаментов на будущее. Украсть ничего не успел, так как наряд ГСО задержал его на горячем в подвале магазина.

Также на днях 25-летняя девушка пыталась вынести в сумке шампуни и гели, которые стояли на стеллаже, из аптеки по улице Вышгородской. Как она призналась, собирались украсть обезболивающие таблетки, но не удалось, так что прихватила, что "плохо лежало". Девушка родом из Броваров, работает кондуктором в общественном транспорте.

Главред