Ежемесячно помощь Гуманитарного штаба Ахметова получают около 500 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Гуманитарного штаба Григорий Колдунов на пресс-конференции, посвященной году работы штаба.

"За 12 месяцев помощь от штаба была оказана для 930 тысяч человек из которых 750 тыс.чел это старики и инвалиды 48 тыс. чел детей. Продуктовые наборы ежемесячно получают около полумиллиона людей. В отличие от других гуманитарных организаций, оказывая помощь самым нуждающимся, мы берем на себя обязательства по поводу последующих выдач. Пенсионер получающий у нас продуктовые наборы знает, что придя через 35 дней на пункт выдачи, он снова получит помощь. Таким образом наша система дает людям уверенность в завтрашнем дне и это очень важно в условиях полной неопределенности которые принесла на Восток Украины война", - сказал Колдунов.

Он подчеркнул, что выстроить эту систему позволила большая и профессиональная команда Гуманитарного штаба, а также настойчивость в преодолении проблем, которые возникали на протяжении года.

"Мы прошли конфликт с батальонами, мы смогли наладить работу с государственными службами – минсоцполитики, фискальной службой. Мы благодарны всем, что нас слышат. Мы благодарны международным организациям, которые доверили нам координировать график прохождения гуманитарных грузов крупнейших международных и национальных благотворительных организаций. Гуманитарный штаб намерен и в дальнейшем помогать мирным жителям Донбасса, которые больше всего нуждаются в помощи", - отметил Колдунов.

Член наблюдательного совета Гуманитарного штаба, директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко подчеркнула, что одним из ключевых принципов работы штаба является эффективность. "Суть этого принципа - работать так, чтоб помогать максимальному количеству людей, которые оказались в беде. Когда беда таких масштабов, как сегодня в Украине, когда помощь нужна миллионам, от эффективности нашей работы зависит огромное количество жизней. Штаб Ахметова сегодня - крупнейшая по объемам помощи гуманитарная миссия в Украине, в том числе - благодаря эффективности работы команды штаба. Я искренне восхищаюсь всеми, кто работает в Гуманитарном штабе и с Гуманитарным штабом, и хочу сказать слова самой искренней благодарности", - сказала Емченко.