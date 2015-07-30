Распознать симптомы инсульта поможет тест, который в англоязычной литературе называется - "FAST"(Лицо - Рука – Речь).

Попросите человека, у которого вы подозреваете инсульт, улыбнуться или показать зубы. При инсульте происходит заметная асимметрия лица (угол рта с одной стороны «висит»).

Пусть человек поднимет и удерживает в течение 5 секунд обе руки на 90° в положении сидя и на 45° в положении лежа. При инсульте одна из рук опускается.

Просите сказать простую фразу. При инсульте человек не сможет и правильно выговорить простую фразу, речь его будет неразборчива или невнятна.

При наличии хотя бы одного симптома, свидетельствующего о развитии инсульта, необходимо срочно вызвать скорую помощь 103 (112) - чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов на восстановление.

Однако следует знать, что отсутствие симптомов еще не гарантирует отсутствие инсульта или транзиторной ишемической атаки. Поэтому, если в состоянии пациента что-то беспокоит, лучше проконсультироваться с врачом.