Порошенко подписал закон об упрощении порядка получения и распределения гуманитарной помощи

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон «О гуманитарной помощи» об оперативности принятия решений».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщалось, соответствующий закон Верховная Рада приняла 15 июля.

Документом совершенствуются организационно-правовые основы получения и распределения гуманитарной помощи с учетом потребностей населения конкретных регионов.

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