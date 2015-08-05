Из Днепропетровска на реабилитацию в Литву отправлены 4 бойца, раненых в АТО
В течение месяца украинские военные будут находиться в оздоровительно-медицинском центре в Друскининкае. Центр специализируется на травмах опорно-двигательного аппарата.
Из Днепропетровска на реабилитацию в Литву самолетом сегодня отправлены 4 бойца, которые получили ранения во время проведения антитеррористической операции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, в течение месяца украинские военные будут находиться в оздоровительно-медицинском центре в Друскининкае.
Центр специализируется на травмах опорно-двигательного аппарата.
По информации пресс-службы, в этом году центр в Друскининкае уже принял на реабилитацию 30 раненых украинских военных.
Всего в течение 2015 года Литва примет на реабилитацию около 50 украинских защитников.
Такая помощь раненым стала возможной благодаря договоренностям руководства Днепропетровской ОГА и Почетного Консульства Литовской Республики в Днепропетровске.
Все расходы на реабилитацию оплачивает литовская сторона.