Из Днепропетровска на реабилитацию в Литву отправлены 4 бойца, раненых в АТО

Из Днепропетровска на реабилитацию в Литву самолетом сегодня отправлены 4 бойца, которые получили ранения во время проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, в течение месяца украинские военные будут находиться в оздоровительно-медицинском центре в Друскининкае.

Центр специализируется на травмах опорно-двигательного аппарата.

По информации пресс-службы, в этом году центр в Друскининкае уже принял на реабилитацию 30 раненых украинских военных.

Всего в течение 2015 года Литва примет на реабилитацию около 50 украинских защитников.

Такая помощь раненым стала возможной благодаря договоренностям руководства Днепропетровской ОГА и Почетного Консульства Литовской Республики в Днепропетровске.

Все расходы на реабилитацию оплачивает литовская сторона.