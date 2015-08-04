Минздрав наконец объявит о начале государственных закупок лекарств
14:33, 04 августа 2015Страна
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Минздрав в течение недели планирует объявить первые конкурсные торги.
Сформирован состав Комитета по конкурсным торгам МОЗ Украины / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, уже финализировано все номенклатуры лекарственных средств для государственных закупок, на этапе завершения сбор их количественной потребности с регионов. Готовятся технические задания по каждой программе.
Также сформирован состав Комитета по конкурсным торгам МЗ Украины (приказ №466 от 24.07.2015 ). Председателем Комитета назначен заместитель Министра здравоохранения Виктора Шафранского.
Уже в течение недели запланировано объявить первые конкурсные торги, пообещали в ведомстве.
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