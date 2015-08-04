Минздрав наконец объявит о начале государственных закупок лекарств

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, уже финализировано все номенклатуры лекарственных средств для государственных закупок, на этапе завершения сбор их количественной потребности с регионов. Готовятся технические задания по каждой программе.

Также сформирован состав Комитета по конкурсным торгам МЗ Украины (приказ №466 от 24.07.2015 ). Председателем Комитета назначен заместитель Министра здравоохранения Виктора Шафранского.

Уже в течение недели запланировано объявить первые конкурсные торги, пообещали в ведомстве.