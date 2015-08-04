Лечебные свойства базилика

Кроме того, он содержит витамин С, В2, РР, провитамин А., сахар, каротин, фитонциды, Р-рутин.

Базилик оказывает также благоприятное действие на желудочно-кишечный тракт, отвар листьев применяют при кашле.

Базилик отлично стимулирует иммунную систему. Он защищает почти от всех инфекций.

Базилик так же является потогонным и жаропонижающим средством при гриппе, большинстве простудных и легочных заболеваний. Он удаляет излишнюю слизь из легких и носовых проходов, обостряя чувственное восприятие, удаляет избыток газов из толстой кишки, улучшает всасывание питательных веществ, укрепляет нервную ткань, улучшает память. В виде напитка с медом базилик может применяться для прояснения ума.

Так как базилик проявляет антибактериальное действие, он легко справляется с проблемами полости рта: уничтожает бактерии, вызывающие кариес, зубной камень, налет, неприятный запах изо рта, язвы . Он также обладает вяжущими свойствами, благодаря которым десны крепче удерживают зубы, предотвращая их выпадение. Но в базилике также содержатся соединения ртути, обладающие бактерицидными свойствами, которые могут быть вредными для зубов при длительном контакте с этим растением. Поэтому рекомендуется избегать жевать листья базилика. Не будет вреда, если вы не жуете базилик, а пользуетесь его отваром.

Открытие ученых подтвердилочто эфирные масла в базилике представляют собой ценные субстанции (антиоксиданты), которые предохраняют нас от опасных свободных радикалов (высокоагрессивных кислородных молекул, которые могут стимулировать возникновение рака). То есть, когда мы едим базилик, мы защищаемся от нагрузок окружающей среды и снижаем для себя риск возникновения рака.

Базилик используется в борьбе с метеоризмом, желудочно-кишечных заболеваниях, энзимы, содержащиеся в базилике, способствуют распаду и сжиганию жиров в организме – стимулируется похудение. Укрепляет нервы, нормализует сон.

Еще базилик укрепляет и повышает потенцию.

Метил-кавикол, который содержится в эфирном масле укрепляет иммунную систему и поддерживает «молодость» клеток. А Эвгенол и эстрагол стимулируют умственную деятельность.

Базилик можно употреблять в пищу не только в свежем виде, но и заваривать из его листьев чай: Горсть свежих листьев базилика следует хорошо промыть, мелко нарубить и вскипятить в литре воды. Затем отвар процедить, подсластить медом и пить слегка теплым.