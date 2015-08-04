Три эффективных способа сжечь лишние калории

Набранные калории "аукуют" бедра, талию и руки. Вот три виды фитнеса, которые помогут это сделать просто и с наслаждением, пишет Страна Здоровья.

Короткие тренировки - интенсивный способ похудения

Один из самых эффективных вариантов - плиометрика. Эта методика подразумевает быстрые прыжки. Такие движения развивают силу, скорость и выносливость. Способ тренировки применяют легкоатлеты и боксеры, а за одну минуту занятий человек сжигает 10 калорий.

Приземляться необходимо очень мягко, а прыгать быстро.

Второй способ - короткое тренировки. За 20 минут при большой интенсивности вы можете сжечь большое количество калорий. Интенсивность необходимо постепенно увеличивать, прибегая к повышенной активности в течение 30 секунд.

Третий способ - суперсеты. Эта форма интервальных тренировок очень высокой интенсивности предполагает выполнение двух разных наборов упражнений. Однако между тренировками не должно быть перерыва. Эти тренировки эффективны для наращивания мышц, а также для сжигания жира за короткий период времени.