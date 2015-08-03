При обстреле Горловки пострадал 7-летний мальчик

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму с осколочным ранением лобной части во время обстрела города в ночь с 29 на 30 июля 2015 года. В дом, где проживала семья, попал снаряд. Мама ребенка погибла.

На данный момент мальчик находится в нейрореанимации Донецкого областного территориально-медицинского объединения (ДОКТМО) в стабильно тяжелом состоянии.

«Медики прогнозируют улучшение состояния ребенка и возможность переведения его в отделение. Штаб Рината Ахметова оперативно связался с лечащим врачом, чтобы получить необходимые медицинские справки и заявку на медикаменты. Как только такая заявка будет получена, мы передадим все необходимые ребенку медикаменты», – рассказала Юлия Герасименко, специалист направления «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова.

На сегодняшний день Гуманитарный штаб оказывает адресную медицинскую помощь и получает оперативную информацию о состоянии здоровья 10 мирных жителейДонецкой области, среди которых 1 ребенок, получивших тяжелые осколочные ранения в ходе обстрелов за последние 3 недели.

По распоряжению Рината Ахметова Гуманитарный Штаб оказывает сопровождение раненым мирным жителям Донецкой и Луганской областей, приоритетно детям, начиная с августа 2014 года. За год работы адресную медицинскую помощь получили более 450 человек, пострадавших при обстрелах, в том числе 81 ребенок.