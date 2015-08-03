Полезные свойства арбуза

Арбуз имеет низкую калорийность - всего 38 ккал на 100 г мякоти. Отличный продукт для разгрузочных дней – стимулирует пищеварение и обмен веществ, не возбуждая при этом аппетит – в отличие, например, от яблок.

Проводит генеральную уборку в организме. Арбуз – отличное мочегонное, желчегонное и очистительное средство, помогает снизить уровень холестерина, предотвратить образованиекамней в почках.

Замедляет старение. Изнутри – за счет высокого содержания фолиевой кислоты, наличия антиоксидантов и других биологически активных веществ и отличного минерального состава (калий,магний,железо, марганец). Арбузные умывания и маски улучшают цвет лица, повышают упругость кожи.

Разрешен даже диабетикам. Правда, в этом случае он допустим в небольшом количестве.

Укрепляет десны. Для этой цели арбузным соком хорошо полоскать рот.