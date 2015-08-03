Первая помощь при пищевом отравлении

Пищевое отравление может быть двух видов: отравление микроорганизмами и отравление токсинами/ hellokitchen.ru

В обоих случаях наблюдается острая боль в животе, тошнота и рвота, диарея, головная боль и слабость. Все эти симптомы проявляются в течение одного-двух часов, пишет Здоровье.

Если вы почувствовали, что отравились:

Идеально, если под рукой есть препараты, которые называются«сорбенты». Принимайте их согласно инструкции.

Можно искусственновызвать рвоту. Так вы удалите остатки вредной пищи из организма. Нет смысла вызывать рвоту, если с момента приема пищи прошло более двух часов, так как вся еда уже переварилась. Для того чтобы вызвать рвоту нужно залпом выпить 5-6 стаканов воды (можно подсоленной) и надавить на корень языка.

Пейтемного воды для того, чтобы избежать обезвоживания. Это важно как в случае рвоты, так и жидкого стула.

Даже если вам стало легче, нужно обязательно показаться врачу. До визита к врачу не стоит есть тяжелых продуктов, лучше посидеть на «сухариках с чаем».

Скорую помощь при отравлении необходимо вызвать немедленно, если:

заболевший относится к группам риска (дети грудного возраста, пожилые люди, люди, страдающие хроническими заболеваниями);

наблюдаются ярко выраженные тяжелые симптомы отравления (частый водянистый стул с кровянистыми выделениями, непрекращающаяся рвота);

температура тела поднимается выше 38 градусов;

у заболевшего наблюдается замутненное зрение, сильная мышечная слабость, задержка мочеиспускания, сухость во рту, задержка дыхания.