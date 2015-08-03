Первая помощь при пищевом отравлении
Главными виновниками пищевых отравлений традиционно являются необработанные или плохо вымытые фрукты, овощи и зелень, сырые, не прошедшие должную термическую обработку мясо и молоко, испорченные продукты, загрязненная вода, несоблюдение правил личной гигиены.
В обоих случаях наблюдается острая боль в животе, тошнота и рвота, диарея, головная боль и слабость. Все эти симптомы проявляются в течение одного-двух часов, пишет Здоровье.
Если вы почувствовали, что отравились:
Идеально, если под рукой есть препараты, которые называются«сорбенты». Принимайте их согласно инструкции.
Можно искусственновызвать рвоту. Так вы удалите остатки вредной пищи из организма. Нет смысла вызывать рвоту, если с момента приема пищи прошло более двух часов, так как вся еда уже переварилась. Для того чтобы вызвать рвоту нужно залпом выпить 5-6 стаканов воды (можно подсоленной) и надавить на корень языка.
Пейтемного воды для того, чтобы избежать обезвоживания. Это важно как в случае рвоты, так и жидкого стула.
Даже если вам стало легче, нужно обязательно показаться врачу. До визита к врачу не стоит есть тяжелых продуктов, лучше посидеть на «сухариках с чаем».
Скорую помощь при отравлении необходимо вызвать немедленно, если:
заболевший относится к группам риска (дети грудного возраста, пожилые люди, люди, страдающие хроническими заболеваниями);
наблюдаются ярко выраженные тяжелые симптомы отравления (частый водянистый стул с кровянистыми выделениями, непрекращающаяся рвота);
температура тела поднимается выше 38 градусов;
у заболевшего наблюдается замутненное зрение, сильная мышечная слабость, задержка мочеиспускания, сухость во рту, задержка дыхания.