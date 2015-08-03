Процесс национальной регистрации препятствует доступу на украинский рынок необходимых вакцин

Как сообщили УНИАН в Минзраве, на встрече были затронуты и вопросы реализации общей процедуры регистрации лекарственных средств, которые прошли преквалификацию ВОЗ.

По мнению иностранных специалистов, процесс национальной регистрации вакцин препятствует доступу на украинский рынок необходимого перечня иммунобиологических препаратов. Украина сегодня вынуждена закупать вакцины по завышенным ценам, и в результате покрытие потребностей составляет всего лишь 50-60% . Поэтому внесение изменений в законодательство Украины в части регистрации вакцин было бы очень важным шагом к совершенствованию процедуры получения в виде гуманитарной помощи необходимых препаратов, - считают члены преквалификационной комиссии Штаб квартиры ВОЗ в Женеве.

Комиссия работает в Украине, чтобы предоставить всю необходимую техническую помощь в поставке преквалификованных вакцин в Украину, - отметил координатор комиссии Марк МакДоналд: «Но есть трудности, связанные с обязательной национальной регистрацией вакцин, что на международном уровне является уникальным требованием. Мы можем предоставить необходимые консультации, чтобы помочь не только с техническим обменом, но и с национальной регистрацией, хотя этот процесс является довольно тяжелым», - добавил представитель ВОЗ.

В свою очередь, заместитель Министра здравоохранения Игорь Перегинец отметил, что Украина планирует адаптировать нормативно-законодательную систему в соответствии с международными требованиями, но это требует времени: «Процессы, когда мы готовимся получить вакцину и когда она уже в стране, разграничены. В некоторых случаях есть формальные препоны, не позволяющие использовать те вакцины, которые уже предоставлены. Также есть потребность в содействии выхода Украины на глобальные рынки. Поэтому рекомендации миссии, ее экспертная оценка нам очень нужны», - отметил Перегинец.

Напомним, с целью получения качественных препаратов, а также облегчения доступа к лекарственным средствам, которые соответствуют единым международным стандартам качества, безопасности и эффективности борьбы с ВИЧ/СПИДом, малярией, туберкулезом и проблемами репродуктивного здоровья, была разработана программа ВОЗ по преквалификации. Она включает в себя оценку фармацевтической продукции и инспектирования фармацевтических предприятий и контрактно-исследовательских организаций, преквалификация лабораторий контроля качества лекарственных средств, а также продвижения лекарственных средств, качество которых не вызывает сомнений.