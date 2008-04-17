Землю «Житлобуду» на территории Октябрьской больницы выделили законно

16 апреля Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований граждан В.БЕРЕЗОВСКОГО и В.БАРАША, протестующих против строительства компанией «Житлобуд» жилого дома по ул. Шелковичной, 39/1 (на территории Александровской (Октябрьской) больницы).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Житлобуд».

Как указывается в сообщении, 12 марта т.г. истцы обратились в Шевченковский райсуд с заявлением о признании недействительным и отмене решения Киевского городского совета от 10 июля 2003 года, которым ООО «Житлобуд» был выделен под застройку земельный участок площадью 0,06 га.

В судовом заседании, кроме истцов и представителей компании «Житлобуд», приняли участие представители КГГА, Института физиологии имени А.Богомольца НАН Украины, Александровской клинической больницы.

По данным пресс-службы, судом было установлено, что при отводе земельного участка Киевсоветом предыдущего созыва не было допущено никаких нарушений законодательства, а проект отвода участка был разработан в соответствии с установленными требованиями.

В сообщении также отмечается, что суд отдельно исследовал вопрос наличия каких-либо ведомостей о массовых захоронениях умерших в XIX-XX веках во время эпидемии чумы на территории Александровской клинической больницы.

«Выяснилось, что по результатам всех экспертиз проб почвы (бурение проводилось на глубине от 1 до 34 метров), которые проводились как отечественными, так и американскими учеными, никаких подтверждений наличия в почве возбудителей инфекций выявлено не было», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает восстановить сад на территории Октябрьской больницы Киева, где велось строительство жилого дома.

По данным первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, 28 марта т.г. ООО «Финансово-строительная компания ЖитлоБуд» в одностороннем порядке приняло решение остановить строительство жилого дома по улице Шелковичной, 39/1-А в г. Киеве (на территории Октябрьской больницы).

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ остановил строительство жилого дома на территории Александровской (Октябрьской) клинической больницы в связи с обнаруженными нарушениями, подписав соответствующее распоряжение от 31 марта 2008 года.

По мнению депутата Киевского городского совета, врача Ольги БОГОМОЛЕЦ, запрет строительства на территории Александровской (бывшей Октябрьской) клинической больницы Киева не легитимен до решения сессии Киевского городского совета.