Правопреемник "Вектор-Фармы" требовал еще 10 млн за лекарства для больных ВИЧ/СПИД

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«Суд принял единственно верное решение в этом деле. На предварительном судебном заседании мы предоставили большую доказательную базу со ссылкой на законодательство и широкую судебную практику о том, что финансовый кризис, колебание курса валют не является существенным поводом менять в принудительном порядке условия оплаты», - подчеркнула первый заместитель министра охраны здоровья Александра Павленко.

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Как сообщалось ранее, "Вектор Фарма" подала иск к Минздраву Украины в Хозяйственный суд Киева о повышении суммы договора с 52 до 62 млн грн в связи с повышением стоимости препаратов из-за скачка курса валют.

"Вектор Фарма" в декабре 2014 года стала победителем тендера на поставку препаратов от ВИЧ/СПИД на 52,6 млн грн и получила 100% предоплаты за поставку препаратов индийского производителя. При этом контракт с поставщиком предусматривал возможность поставки препаратов в течение 180 дней после подписания контракта.

Вместе с тем, по данным ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ», несмотря на 100%-ную предоплату стоимости препаратов государством, в течение первого полугодия 2015 года препараты так и не были поставлены, что поставило под угрозу жизнь 30 тысяч ВИЧ-позитивных людей в Украине.