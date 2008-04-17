Чрезмерные любители суши рискуют здоровьем

Об этом сообщают СМИ Гонконга со ссылкой на данные исследований, обнародованных специалистами Центра безопасности питания Сянгана.

Особенную группу риска, по мнению ученых, составляют подростки и беременные женщины, поскольку ртуть негативно влияет на процесс роста и замедляет развитие зародыша.

Ученые протестировали 280 разных видов рыбы, включая консервированную, на предмет содержания метилртути - самого токсичного органического соединения ртути, которое выделяется способностью эффективно взаимодействовать с элементами ферментативных систем организма и с жидкостями.

Метилртуть накапливается в пище, особенно в рыбе, и не уничтожается при тепловой обработке. Избыток содержания метилртути в организме приводит к нарушениям нервной системы, зрения, слуха, координации и памяти.

Высоким содержанием метилртути выделяются те породы рыб, которые находятся на вершине пищевой цепочки и дольше живут, а также большие хищники.

В частности, по мнению ученых, нужно относиться с осторожностью к употреблению красного морского леща - содержание ртути в нем превышает допустимые 500 микрограмм на килограмм.

Любители суши и сашими из этой рыбы должны ограничивать себя 20 кусочками в неделю.

Достаточно высокое содержание ртути в желтоспинного морского леща, жолтохвостой баракуды и тунца.

Беременным женщинам рекомендуется исключить тунца из меню, а также избегать употребления больших хищников - акулы, рыбы меч.

Ученые рекомендуют тем, кто планирует беременность, перестать употреблять эти виды рыбы за шесть месяцев до зачатия, отмечают СМИ.

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