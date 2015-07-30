ОБСЕ выделила средства на психологическую помощь участникам АТО

«Около 245 тысяч евро – на два проекта», - сказал он, отвечая на вопрос об объемах финансирования указанных проектов со стороны ОБСЕ.

Новый проект по психологической реабилитации предусматривает привлечение специалистов из Израиля для обучения украинских тренеров. Те в свою очередь будут проводить инструктаж для психологов, работающих непосредственно с бойцами перед прибытием в АТО, во время пребывания в зоне боевых действий и по возвращении к мирной жизни. Начало работы психологов с военнослужащими планируется в следующем году.

По словам Шевченко, после начала АТО Украина столкнулась с отсутствием системы реабилитации для бойцов. Министерство социальной политики начало переговоры со многими международными организациями, в том числе НАТО и ОБСЕ, относительно помощи Украине в создании системы психологического восстановления военнослужащих, однако эффективное сотрудничество было налажено только с ОБСЕ.

Как сообщалось, в 2012 году Минсоцполитики и ОБСЕ начали совместную реализацию проекта «Помощь в социальной адаптации уволенным военнослужащим вооруженных сил Украины», направленного на переобучение и дальнейшее трудоустройство военных после ухода со службы.

Ранее пресс-служба Минсоцполитики сообщала, что министерство планирует создать общегосударственную систему реабилитации участников АТО с учетом зарубежного опыта адаптации военнослужащих в постконфликтных ситуациях в рамках Плана мероприятий по медицинской, психологической, профессиональной реабилитации и социальной адаптации участников АТО.

В середине июня Минсоцполитики предложило трастовому фонду НАТО принять участие в организации медицинской и психологической реабилитации участников АТО. В рамках этого проекта, в частности, предлагалось открыть отделение реабилитации в санатории «Победа» в Киеве.