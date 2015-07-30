Раскрашивая картинку, ребенок избавляется от страха и тревог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказала координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь на брифинге в Киеве.

По ее словам, раскраска поможет детям без психолога, в каждодневных игровых моментах с помощью одних карандашей "интегрировать" происходящее без упоминания самого страшного события - войны, а также поменять к нему отношение, поскольку отношение ребенка будет меняться вместе с цветами, которые он выберет.

«Книжка-раскраска создана силами сотрудников «Психологической помощи детям» ГШ. Цель нового проекта – дать родителям и детям дополнительный инструмент для преодоления страхов, стресса, волнений. Дети - самая пострадавшая вследствии войны категория населения. Психологи Гуманитарного штаба рекомендуют эту книжку всем детям и их родителям, столкнувшимся с войной. Символичный рассказ о мальчике, в чей город пришел разрушительный ураган, поможет родителям объяснить ребенку происходящие вокруг события, дать ощущение жизни и конечности всего плохого в мире. По мнению специалистов, у детей преобладает мышление символами. Поэтому историю, описанную в раскраске, ребенок может идентифицировать с собой и, таким образом, легче пережить события, происходящие с ним в реальности. Раскрашивание иллюстраций с включением мелких деталей, позволит ребенку лучше прочувствовать и обдумать историю, переложить свои сознательные и бессознательные страхи на бумагу, выплеснуть переживания», - сказала Филь.

С 3 августа раскраска появится в Психологических центрах штаба в Донецке, Макеевке, Киеве и Мариуполе, где все желающие смогут ее взять бесплатно. Кроме того, с сегодняшнего дня она представлена на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова, откуда ее можно самостоятельно скачать и распечатать.