Штаб Ахметова выдал жителям Донбасса уже около 4 млн наборов выживания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь на брифинге в Киеве.

«В июле Гуманитарный штаб отправил 2 гуманитарных рейса, которые доставили 4800 тонн продуктов для формирования 395 тысяч взрослых и 39 тысяч детских наборов. Эти наборы предназначены для мирных жителей Донбасса по обе стороны от линии соприкосновения», - сказала Филь.

Она подчеркнула, что выполнение планов поставок на неконтролируемых территориях позволило открыть все пункты выдачи гуманитарной помощи Штаба.

«На данный момент в 17 городах на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей работает 31 пункт выдачи помощи самым социально незащищенным мирным людям. В июле волонтеры Штаба выдали 325 460 взрослых продуктовых наборов и 27 500 детских наборовпо обе стороны от линии соприкосновения», - сказала Филь.

«Штаб Рината Ахметова, руководствуясь принципом помощи тем, кто больше всего в ней нуждается, доставляет и выдает наборы выживания мирным жителям Донбасса там, где не всегда есть возможность открыть постоянный пункт выдачи, особенно на линии соприкосновения. Такие мобильные выдачи позволяют максимально контролировать качество обслуживания и помогать тем людям, которые остро нуждаются в продуктах питания, но из-за боевых действий отрезаны от цивилизации, и не могут добраться до стационарных пунктов выдачи. Дотянуться до самого маленького и глухого села Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения и оказать местным жителям максимальную помощь – такая задача стоит перед командой мобильных бригад выдачи Гуманитарного штаба», - сказала Филь.

Она уточнила, что в июле бригады мобильной выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова обеспечили наборами выживания 5161 мирных местных жителя отдаленных сел Донецкой области на неподконтрольной территории и 5000 переселенцев из Донбасса и жителям на линии соприкосновения.

«Помощь получили старики, инвалиды, многодетные семьи и другие социально незащищенные категории населения, утвержденные Гуманитарным штабом. Также детские наборы выживания получили семьи, воспитывающие малышей до 2-х лет. За все время работы бригад мобильной выдачи было выдано 22 тысячи наборов выживания в населенных пунктах Донбасса по обе стороны линии соприкосновения в 100 населенных пунктов по обе стороны от линии соприкосновения», - сказала Филь.

Она также поинформировала, что в связи с усилившимися обстрелами, в июле на горячую линию Штаба снова стали поступать звонки с просьбой помочь мирным раненым.

«На данный момент Гуманитарный штаб Рината Ахметова оказывает адресную помощь на лечение и получает оперативную информацию о состоянии здоровья 9 мирных жителей Донецкой области, которые получили тяжелые осколочные ранения в ходе обстрелов за последние 2 недели.

Это жители Авдеевки, Марьинки, Курахово и Волновахи. Всего в июле 283 человека получили индивидуальную адресную помощь. За все время работы Штаба адресную помощь получили 20 195 человек», - сказала Филь.