Местная власть обязана возмещать пациентам средства, потраченные на инсулин - Яценюк

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, такое поручение премьер дал на заседании правительства.

Яценюк сообщил, что во время вчерашней поездки в Луцк пообщался с местной жительницей, которая болеет диабетом. Женщина сообщила, что за приобретение инъекционного инсулина местная власть предоставляет возмещение, а за лекарства, снижающие уровень сахара, – нет.

«Это компетенция непосредственно органов местной власти и областей. Но, к сожалению, не все органы местной власти приняли соответствующие решения», - подчеркнул глава правительства.

Яценюк поручил министру здравоохранения Украины Александру Квиташвили срочно провести селекторное совещание с заместителями глав областных администраций «с тем, чтобы на областных уровнях были приняты решения о выплате возмещений за счет средств бюджета диабетикам».