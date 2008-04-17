Гастрит передается через поцелуй?

Получить гастрит можно через регулярное употребление крепкого кофе и скуренным натощак сигаретам, а также кушая жареные блюда, запивая их газированной водой. Однако сейчас медики убеждены, что причина в ином. Гастрит провоцирует бактерия - геликобактер пилори. Подхватить ее можно через посуду, вилки, ложки и даже поцелуй. Но это не значит, что когда бактерия попала в организм, гастрит гарантирован. Для этого должны быть еще и благоприятные факторы. А это уже отказ от завтрака, переедание вечером, острая и жирная пища, курение и употребление алкоголя.

Живот начал болеть после гриппа

Гастрит – это воспаление слизевой оболочки желудка. На ранних этапах от него можно успешно избавиться. Но “запущенный” гастрит может перерасти в язву.

- Чаще всего причиной гастрита становится избыточное употребление медикаментов, - говорит Елена Самогаль, гастроэнтеролог, профессор кафедры медуниверситета, доктор медицинских наук. – Чаще всего это аспирин, парацетамол, индометацин.

Однажды к врачу обратился мужчина с жалобами на боли в животе, тошнотой. Рассказал, что с недавних пор харкает кровью. Именно это больше всего беспокоило больного. Как оказалось, недавно он заболел гриппом и, чтобы быстро подняться на ноги, принимал по пять таблеток аспирина в день. Аппетита у мужчины не было, он практически ничего не ел. Но курил полторы пачки сигарет в день.

Уже на следующий день больной почувствовал тяжесть в желудке, а через день острую боль. После осмотра оказалось, что у него гастрит. Мужчину госпитализировали, а для полного выздоровления посоветовали бросить курить.

- Основными симптомами гастрита является боль в верхней части желудка, тошнота, рвота, изжога, отрыжка кислым или только что принятой пищей, - объясняет врач. - При сниженной секреции желудка появляется тупая распирающая боль после приема пищи, вздутие живота. Может быть снижение аппетита. При повышенной секреции – острая боль натощак.

У старших людей гастрит появляется через атрофию слизевой оболочки желудка.

Гастрит лечат медикаментами, - говорит Елена Самогаль. – При бактериальном гастрите используют антибактериальные препараты. При повышенной секреции желудка используют медикаменты, которые ее понижают. А сниженную секрецию лечат препаратами, которые повышают моторику желудка. Во время лечения нужно придерживаться диеты, то есть исключить из рациона острую и жареную еду.

А в целом, чтобы желудок хорошо работал, нужно ограничить употребления сладкого и блюд из теста. Не использовать очень острые приправы для приготовления пищи, следить за рационом питания, чтобы ежедневно был горячий полноценный завтрак, обед и ужин. Относительно ужина, врачи советуют есть за три-четыре часа до сна.

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