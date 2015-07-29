Подписан закон об оздоровлении детей участников АТО и детей переселенцев

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Этим законом регулируются вопросы финансирования услуг по оздоровлению и отдыху вышеперечисленных категорий детей. Названные категории детей признаются такими, которые требуют особого социального внимания и поддержки.

Финансирование услуг по их оздоровлению и отдыху осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников.

Указанный закон был принят Верховной Радой Украины 14 июля этого года.