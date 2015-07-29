Подписан закон об оздоровлении детей участников АТО и детей переселенцев
14:35, 29 июля 2015Страна
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Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 592-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» об оздоровлении детей участников боевых действий, детей, один из родителей которых погиб в районе проведения антитеррористической операции, боевых действий или вооруженных конфликтов или во время массовых акций гражданского протеста, детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица».
Финансирование услуг по оздоровлению и отдыху детей осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов Фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Этим законом регулируются вопросы финансирования услуг по оздоровлению и отдыху вышеперечисленных категорий детей. Названные категории детей признаются такими, которые требуют особого социального внимания и поддержки.
Финансирование услуг по их оздоровлению и отдыху осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников.
Указанный закон был принят Верховной Радой Украины 14 июля этого года.
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