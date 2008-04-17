В Египте у двухлетнего мальчика выявлен птичий грипп
10:31, 17 апреля 2008Страна
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Сообщение Минздрава Египта
Министерство здравоохранения и народонаселения Египта объявило сегодня о новом случае заражения человека птичьим гриппом. Опасный вирус H5N1 выявлен у двухлетнего мальчика из провинции Шаркия в дельте Нила.
На минувшей неделе в стране от этого заболевания скончалась 30-летняя женщина. Всего с начала распространения в Египте птичьего гриппа в феврале 2006 года зафиксировано 50 случаев заболевания среди людей, 22 из них закончились летальным исходом.
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