В Египте у двухлетнего мальчика выявлен птичий грипп

Министерство здравоохранения и народонаселения Египта объявило сегодня о новом случае заражения человека птичьим гриппом. Опасный вирус H5N1 выявлен у двухлетнего мальчика из провинции Шаркия в дельте Нила.

На минувшей неделе в стране от этого заболевания скончалась 30-летняя женщина. Всего с начала распространения в Египте птичьего гриппа в феврале 2006 года зафиксировано 50 случаев заболевания среди людей, 22 из них закончились летальным исходом.

"24"