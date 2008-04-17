БФ «Развитие Украины» передаст помощь пяти областным тубдиспансерам

С 26 ноября 2007 по 27 января 2008 года в городах Кременчуг, Николаев, Мариуполь, Запорожье, Мелитополь, Северодонецк, Донецк, Макеевка, Горловка проходила совместная акция Благотворительного фонда «Развитие Украины» и сети супермаркетов «Амстор» по сбору средств для улучшения пребывания пациентов в пяти областных противотуберкулезных диспансерах.

Жители этих городов не остались равнодушными к проблеме эпидемии туберкулеза в стране – всего было собрано 70 000 гривен. Фонд добавил из своего бюджета еще 30 000 гривен, и, исходя из принципа социальной справедливости, каждый областной тубдиспансер получит продуктовые, гигиенические пакеты и другие предметы первой необходимости для пациентов на сумму 20 000 гривен.

21 апреля – Полтава. Областной противотуберкулезный диспансер получит детские больничные кроватки, игрушки, продуктовые и гигиенические наборы.

22 апреля - с. Надбугское Николаевской области. В областной тубдиспансер будут завезены продукты и средства гигиены.

23 апреля – Запорожье. Областному туберкулезному диспансеру, по просьбе врачей, будут переданы современные детские ингаляторы.

24 апреля – Луганск. Областной противотуберкулезный диспансер получит продуктовые и гигиенические наборы.

25 апреля - Донецк. Областная клиническая туберкулезная больница получит наборы посуды из нержавеющей стали.

Более детальную информацию по времени и месту проведения мероприятий вы можете получить в пресс-службе Благотворительного фонда «Развитие Украины» по телефонам: +38 044 502 52 14, +38 050 474 34 42.