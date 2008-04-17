На Прикарпатье в этом году запланировано оздоровить 100 тыс. детей

Более 100 тыс. прикарпатских детей запланировано оздоровить во время летних каникул в этом году.

Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Из областного бюджета предусмотрено выделить на их оздоровление 4 млн. 12 тыс. грн. Распоряжением облгосадминистрации создан областной координационный совет по вопросам оздоровления школьников.

В Ивано-Франковской области живет 172 тыс. детей школьного возраста, из которых 1 тыс. 172 - дети-сироты, 52 тыс. - дети из малообеспеченных, многодетных семей.

В прошлом году по итогам оздоровления школьников лучшими были признаны Косовский, Калушский, Рожнятовский и Снятинский районы, из бюджетов которых на летнее оздоровление выделялось от 180 до 300 тыс. грн.