В Украине нет достоверных данных о распространении гепатитов

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня шла речь на пресс-конференции в Минздраве.

Специалисты отмечали, что в 2014 году в Украине количество лабораторно подтвержденных больных с острыми вирусными гепатитами А, В, С составила 13 463 человек, из них с хроническим вирусным гепатитом В, С – 7 160 (без учета данных АР Крым и г. Севастополь).

Наблюдается тенденция к увеличению случаев острого гепатита А и хронической формы гепатита С, хотя отсутствие масштабного скрининга и скрытый эпидемический процесс не позволяют говорить о достоверные статистические данные в Украине.

На 2015 год Программой предусмотрено закупку лекарственных средств для лечения больных хроническими вирусными гепатитами В и С на сумму 121 558,8 тыс. грн (для сравнения, в 2014 году - 91 558,8 тыс. грн.). Несмотря на ежегодное увеличение финансирования Программы, все равно она финансируется недостаточно — лишь на 20% от потребности.

Регионы обеспечиваются необходимым лечением согласно заявок и объемов финансирования — обеспечение увеличивается пропорционально объемам закупок, однако лечение для всех нуждающихся не хватает. Отдельно возникает вопрос о военнослужащих, которым во время лечения в связи с ранением диагностируют хронические вирусные гепатиты, а также обеспечение лечением временно перемещенных лиц. В связи с чем Минздрав обращается к территориальных органов здравоохранения обеспечить государственным финансированием потребность в лекарственных средствах против гепатита обеспечивать за средства местных бюджетов.

Актуальность вирусных гепатитов связана с тяжелыми последствиями болезни – формирование хронических форм заболевания, цирроза и рака печени. Пять основных вирусных гепатитов – А,В,С,D и Е являются совершенно разными заболеваниями, поражают разные группы населения, приводят к различным осложнениям, но, по мнению ВОЗ, в каждой стране мира должны быть введены единые действия по преодолению пандемии вирусных гепатитов при одновременном принятии целенаправленных стратегий по отношению к каждому отдельному заболеванию.

Мировые ученые опубликовали результаты клинических исследований новейших, более эффективных и безопасных схем лечения с использованием новых препаратов. Опираясь на эти данные, в Украине инициировано процедуру внеочередного пересмотра национальных стандартов лечения, которые будут соответствовать современным мировым стандартам.

Граждане должны помнить, что улучшение санитарии и иммунопрофилактика против гепатитов А и В является наиболее эффективным способом борьбы с болезнями, гепатитом С можно предупредить при «безопасном» образе жизни. Эффективность прививки против гепатитов А и В больше 95%.

Риск заразиться существует во время переливания крови и эндоскопических исследованийях Поэтому пациент не должен стесняться спросить о методах обеззараживания инструментария и соответствуют ли действия медицинских сотрудников этим методам. Не нужно забывать о неконтролируемом с точки зрения санэпиднадзора салоны с тату и пирсинга, маникюра и педикюра, которых в стране очень большое количество, а мероприятия по обеззараживанию и защите инструментов проводят далеко не все.

Важным фактором в распространении хронического вирусного гепатита С является человек, который не знает о своем статусе относительно этого заболевания — он инфицирован или нет? Поэтому крайне важным является тестирование широких слоев населения на вирусные гепатиты В и С. Пока человек не знает о своем статусе, он находится в группе риска.