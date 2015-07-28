В Украине стартует кампания по выявлению гепатита С среди военных, участвующих в АТО

В Украине стартует скрининговая кампания по выявлению гепатита “С” среди военнослужащих, которые участвуют в АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор по политике и партнерству Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Павел Скала.

По его словам, по данным ВОЗ, в Украине до 8% населения имеет вирусный гепатит “С”. “Это примерно три миллиона человек. Спецификой гепатита “С” является его способность длительное время протекать в скрытой форме. Человек, не имея никаких внешних симптомов, может быть инфицирован и передавать вирус другим. Риск инфицироваться гепатитом в десять раз выше, чем ВИЧ, а он обычно диагностируется на стадии цирроза или рака печени. Из-за значительного количества раненых, осложнения санитарных и социально-экономических условий жизни многих украинцев на востоке значительно возрастает риск стремительного распространения эпидемии вирусных гепатитов. А скрининг на гепатиты для мобилизованных не предусмотрен. В зоне проведения боевых действий почти нет средств профилактики вирусных инфекций”, - сказал Скала.

По его словам, предварительный скрининг среди раненых в Главном военном клиническом госпитале выявил высокие показатели инфицированности вирусными гепатитами. “Альянс-Украина” при поддержке Министерства обороны и МВД начинает внедрение пилотной программы, которая предусматривает проведение 5000 скрининг-тестирований. Быстрые тесты в течение 10-15 минут выдают результаты о наличии или отсутствии антител к гепатиту “С”. Планируется охватить до 2200 человек в военных госпиталях, до 500 - в центрах реабилитации, 1200 - в воинских частях, 500 человек в военных комиссариатах, и до 600 демобилизованных по всей Украине”, - сказал Скала.

Он также проинформировал, что “Альянс-Украине” удалось закупить новейший препарат для лечения гепатита “С” - “Собосфувир”, по самой низкой в мире цене: 900 долларов за 12-недельный курс лечения. Скала подчеркнул, что договориться о такой цене удалось благодаря длительным переговорам, и эта скидка не связана с войной в Украине. “Мы надеемся, что эта цена на препарат будет ориентиром для государственных закупок, которые осуществляет МОЗ и это позволит приобрести больше курсов лечения”, - сказал он.