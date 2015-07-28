В первом полугодии почти вдвое сократилась смертность от СПИДа и туберкулеза среди заключенных

За 6 месяцев 2015 года почти вдвое сократилась смертность от СПИДа и

туберкулеза среди заключенных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что в первом полугодии умерли 260 человек, что на 40 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (453).

В ГПУ отмечают, что продолжают приниматься согласованные меры по недопущению случаев смерти заключенных в местах лишения свободы.