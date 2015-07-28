В первом полугодии почти вдвое сократилась смертность от СПИДа и туберкулеза среди заключенных
11:50, 28 июля 2015Страна
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В первом полугодии умерли 260 человек, что на 40 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (453).
Гуманитарный штаб Рината Ахметова открыл в Николаевском противотуберкулезном диспансере современную лабораторию / Фото: Гуманитарный штаб Рината Ахметова
За 6 месяцев 2015 года почти вдвое сократилась смертность от СПИДа и
туберкулеза среди заключенных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении отмечается, что в первом полугодии умерли 260 человек, что на 40 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (453).
В ГПУ отмечают, что продолжают приниматься согласованные меры по недопущению случаев смерти заключенных в местах лишения свободы.
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