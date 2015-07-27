Штаб Ахметова заявляет, что будет продолжать помогать людям, и верит в урегулирование ситуации с доставкой гуманитарки

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, гуманитарное сообщество изучает причины сложившейся ситуации - требования со стороны неподконтрольных Украине территорий в части оформления документов.

Колонна Гуманитарного штаба Ахметова "Поможем" с наборами выживания для мирного населения пересекла линию соприкосновения еще 15 июля. Пункты выдачи Штаба на НКТ продолжают сегодня работать за счёт запасов наборов выживания на Донецком складе Штаба на стадионе «Донбасс-Арена». Эти запасы подходят к концу.

Гуманитарная ситуация за линией соприкосновения существенно обострилась за эти дни и гуманитарная помощь там сегодня нужна больше, чем раньше.

27 июля 2015 года из Днепропетровска в Донецк выезжает колонна Штаба из 19 машин, которая будет везти 20 000 наборов выживания. Документы на колонну оформлены, как и всегда на протяжении уже почти года, строго в соответствии с действующим законодательством Украины, с соблюдением всех норм и процедур.

Ринат Ахметов поставил задачу своему Штабу максимально помочь мирным людям по обе стороны линии соприкосновения. Гуманитарный штаб намерен добиваться возможности доставлять помощь старикам, детям, инвалидам.

Мы надеемся, что колона будет допущена и наборы выживания попадут к тем, кто сегодня так остро нуждается в помощи. Иначе с 29 июля мы будем вынуждены закрывать пункты выдачи на неконтролируемых территориях.

Штаб доставляет наборы выживания жителям оккупированых территорий и переселенцам уже год и, к сожалению, на протяжении этого года не раз сталкивался с ограничениями в доставке гуманитарных грузов (от военных действий и закрытия блокпостов дозадержания грузов батальонами территориальной обороны. Однако работа в интересах людей, в строгом соответствии с ключевыми гуманитарными принципами и строгое следование требованиям закона являются залогом того, что наши колонны, в конце концов, всегда достигали пунктов назначения. Надеемся, что сегодняшняя колонна не станет исключением.

Гуманиатрный Штаб "Поможем" является крупнейшей в регионе гуманитарной организацией. Мы знаем, что каждый из более чем полумиллиона человек, получающих нашу помощь, ждут и нуждаются в ней.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) всего более 5 миллионов жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи, прежде всего - на неподконтрольных Украине территориях.

Масштабы гуманитарной катастрофы таковы, что справиться с бедой миллионов можно только совместными усилиями международных и национальных гуманитарных организаций, следуя единым, прозрачным принципам и правилам.

Призываем участников минского урегулирования конфликта как можно скорее выработать, согласовать и признать прозрачные правила доставки гуманитарной помощи на Донбасс. Гуманитарная помощь всегда и везде существует вне границ, вне конфликтов.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова призывает всех, от кого это зависит, подняться над политическими расчетами и дать возможность ВСЕМ международным и национальным гуманитарным организациям спасать людей. Это диктуют нормы международного права и элементарная человечность.

Именно Гуманитарная помощь всегда и везде должна получать зеленый свет, беспрепятственное прохождение. Гуманитарная помощь всегда и везде существует вне границ, вне конфликтов, над законами, принимаемыми той или иной стороной. Надо немедленно снять любые препятствия, любые ограничения для прохождения гуманитарной помощи. Нельзя дать мирному населению умирать от голода и болезней.